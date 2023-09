Nueva víctima de crueldad animal en el Perú: denuncian maltrato y agresión sexual a perrita "Molly"

Un nuevo caso de crueldad contra los animales sacude el panorama nacional. La presunta víctima se llama 'Molly', una perrita de tres años de edad que habría sido sometida al maltrato y agresión sexual de un hombre aún sin identificar.

Los hechos, según denunciaron los propietarios de la canina, se dieron el la Urbanización Las Delicias, en el distrito de Chorrillos, luego que el animalito se perdiera por algunos días. Es en su retorno, este último domingo, cuando los dueños percibieron los daños de su mascota.

En entrevista a Exitosa, Danellit Saavedra, vocera de un grupo de activistas que vela por los derechos de los animales, dio cuenta que 'Molly' usa las 24 horas del día pañal; puesto que no logra controlar sus necesidades producto de las lesiones percibidas.

En ese sentido, Saavedra instó a la Municipalidad de Chorrillos a interesarse en el caso y ayudar a identificar al depravado que atentó contra la vida e integridad de la perrita de tres años.

"Ella no puede valerse por sí misma, no puede hacer sus necesidades, tenemos que ayudarla, y actualmente tiene que estar con pañal las 24 horas porque no controla. Lo que pedimos para ella es justicia, que la Municipalidad, que el alcalde Fernando Velasco, que tanto prometió en campaña que ayudaría a los animales cumpla su promesa", dijo a nuestro medio.