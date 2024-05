Ely Yutronic: Conoce su pasado como chica reality y modelo en Chile, ¿cómo reaccionó Paco Bazán?

Ely Yutronic se ha convertido en una de las conductoras de televisión más queridas entre los peruanos y ha llamado especialmente la atención por su relación profesional con su compañero de canal Paco Bazán. Sin embargo, se revelado la periodista tiene un pasado oculto como chica reality, modelo y anfitriona.

'Magaly Tv, la firme' tuvo como invitado especial a Paco Bazán en la más reciente edición del programa. El motivo por el que invitaron al comentarista deportivo fue para hablar de Paolo Guerrero, pero Magaly también aprovechó para mostrarle un reportaje de Ely Yutronic.

La conductora de 'ATV Noticias, Edición Central' no siempre se dedicó al periodismo, ya que anteriormente empezó su carrera en la televisión en Chile, formando parte del popular reality 'El Pelotón', en el año 2007.

Debido al gran éxito que tuvo, fue convocada para otros programas incluyendo uno de Chilevisión, donde varias veces modeló y bailó con diminuta ropa.

Tras ver las imágenes, Paco Bazán se mostró avergonzado y aseguró que lo mejor es no mirar para evitar la tentación, ya que quiere recuperar a su familia.

El equipo periodístico de 'Magaly Tv, la firme' fue en busca de Ely Yutronic para consultarle sobre su pasado en Chile, a lo que la periodista aclaró que eso forma parte de sus inicios y ahora está enfocada en otras actividades.

"La verdad que hace mucho tiempo fui modelo, anfitriona. Sí he tenido mi lado sensualón pero actualmente soy una periodista", acotó.

En esa misma línea, Ely destacó que siempre le ha gustado verse bonita y atractiva, pero estaba consiente que también es importante la preparación profesional, por lo que decidió prepararse más y trabajó en España, Colombia y ahora en Perú.

"Me siento orgullosa. No lo tengo escondido, yo me considero una mujer que le gusta estar a la moda, bonita, resaltar mis curvas, pero eso tiene que estar sustentado porque esto al final pasa, los años pasan para todos", agregó.