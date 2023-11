César Rodríguez, medallista en Santiago 2023, pide apoyo para París 2024: "No hay empresa privada que se sume"

En entrevista con Exitosa, el medallista en Santiago 2023, César Rodríguez, solicitó a las empresas privadas que lo apoyen para su buen desempeño en los Juegos Olímpicos 2024, los cuales se realizarán en París - Francia.

En diálogo con Nicolás Lúcar, en el programa 'Hablemos Claro', el ganador de la presea de plata en la categoría Marcha Relevos Mixtos en los últimos Juegos Panamericanos, mencionó que en sus 10 años de vida deportiva el apoyo de las empresas privadas no ha sido "relevante".

"La verdad no (tengo apoyo) por auspiciadores hasta el día de hoy [...] No hay ninguna empresa privada que se pueda sumar a mi carrera. Más bien, quisiera pedir encarecidamente que puedan sumarse a este sueño olímpico, ese sería mis segundo juego olímpico, estuve en Tokio, ahora vamos a estar en Paris", dijo para Exitosa.

Asimismo, el atleta peruano recalcó que un deportista de su categoría necesita una suma considerable de dinero para poder costear diferentes implementos, insumos, entre otras.

En esa misma línea, Rodríguez exhortó al Instituto Peruano de Deporte (IPD) a realizar la recategorización que algunos deportistas necesitan, esto debido a la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024.

"Yo he clasificado para Juegos Olímpicos, pero varios compañeros de atletismo no estamos recibiendo el apoyo que nos recateroricen. Nosotros estamos en un nivel que cuando ya tu clasificas te suben automáticamente, pero hasta el día de hoy nos estan poniendo trabas. Yo no entiendo porqué hay esa dejadez, en sus normas están", sostuvo para nuestro medio.