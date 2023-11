¡Contundente! Jean Ferrari esclarece el futuro de Piero Quispe: ¿Qué ofertas le llegaron a la 'U'?

El desempeño de Piero Quispe, volante de Universitario de Deportes, en la final de la Liga 1 causó gran emoción en los seguidores del balompié nacional y los rumores sobre su futuro no dejan de crecer con el pasar de los días. Ante ello, Jean Ferrari, administrador temporal 'crema', salió a esclarecer el futuro de la 'perla' de su equipo.

En medio del presunto fichaje de Quispe a algún equipo de la Premier League (PL), el mandamás de Universitario reveló qué ofertas llegaron a tienda 'merengue' tras la consecución del campeonato nacional y la condecoración del mediocampista de 22 años como el mejor jugador del certamen en esta temporada 2023.

En entrevista a un medio local, Ferrari aseguró que, hasta el momento, Universitario no ha recibido ninguna oferta por el seleccionado nacional.

"No ha llegado ninguna oferta por Piero Quispe. Yo no puedo entrar a especular cuando no hay nada concreto", expresó en Depor.