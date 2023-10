¿Paolo Guerrero y Juan Reynoso se pelearon en el entretiempo del Perú vs. Argentina? Esto dijo Juan Carlos Oblitas

Juan Carlos Oblitas brindó el presente miércoles una conferencia de prensa donde dio su opinión respecto a la actualidad de Perú, habló de la situación de Juan Reynoso, y disipó las dudas acerca de una pelea del entrenador con Paolo Guerrero en el entretiempo del último partido frente a Argentina.

El director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) indicó que escuchó las declaraciones del capitán de la Selección Peruana, y se mostró en contra de su exabrupto frente a la prensa.

"Justamente esas declaraciones de Paolo, son cosas que no venían sucediendo; ellos se despedían con cariño, se gane o pierda. La reacción de Paolo creo que fue un exabrupto y voy a conversar con él. Acá se logró un respeto entre la prensa y jugadores y no quiero que se pierda", señaló.

En el último encuentro de eliminatorias, donde Perú perdió con Argentina por 2-0, la situación en el vestuario de Perú habría llegado a un límite pocas veces visto. Según fuentes cercanas a la selección, Paolo Guerrero tuvo un altercado con Juan Reynoso, donde le recriminó aspectos del juego del equipo y su liderazgo.

Respecto a ese episodio, Oblitas respondió de forma tajante, negando esta presunta disputa.

"Lo de Paolo solo escuché sus declaraciones; de alguna discusión con Juan no tengo ninguna noticia al respecto, salvo que alguien me esté ocultando", declaró.

Oblitas comentó que está del lado del técnico de Perú, indicando que no lee redes sociales pero lee información de múltiples diarios para tener diversas opiniones que complementen la suya. Sin embargo, señaló que respalda aún la presencia del actual entrenador.

Sin embargo, fue directo con las declaraciones de Juan Reynoso, donde señalaba que los futbolistas del medio local no tenían nivel para aguantar partidos completos en eliminatorias.

"Sí debemos tener cuidado con el tema porque hay muchos jugadores del medio local y que son importantes para el equipo. No debemos gastarnos en esas explicaciones porque debemos tener mejoras en el equipo. Todos sabemos que la liga nuestra no es de las mejores, lo sabemos perfectamente; yo me preguntaría qué hicimos para mejorar la liga y me incluyo. Tuvimos una cierta mejora en infraestructura, iluminación, tipo de campos y desgraciadamente hemos tenido un retroceso", agregó.