Uno de los más grandes dice adiós: Michael Caine anunció su retiro del cine

Siendo uno de los actores más legendarios de la historia del cine contemporáneo, y con 90 años de edad, Michael Caine anunció su retiro de la actuación. El legado del Caine se extiende sobre películas como la trilogía de 'Batman', Interstellar o 'Cider House Rules', cinta por la que ganó un Oscar a mejor actor de reparto.

El actor británico ha decidido dar un paso al costado para cederle el protagonismo a la nueva generación, además de darse un merecido descanso de lo ajetreado que es estar rodeado de cámaras y sets de rodaje.

"Los únicos papeles que es probable que consiga ahora son hombres de 90 años, o tal vez 85, no van a ser los protagonistas. No tienes protagonistas a los 90 años, vas a tener chicos y chicas jóvenes y guapos. Así que pensé: 'mejor me voy con todo esto'", confesó.

Su última película

Caine venía de protagonizar 'The Great Escaper', film que recibió muy buenos comentarios tanto por la crítica especializada como por el público, que destacó la actuación del experimentado intérprete.

La elección de Caine de retirarse ahora, tras la filmación de esta película, tiene bastante lógica: se está yendo por la puerta grande y triunfando como solo él supo. Esta decisión se hizo pública luego de la publicación de una entrevista con la BBC, donde indicó que su tiempo en la pantalla grande se había terminado.

Un histórico de la gran pantalla

Iniciando su carrera actoral en el año 1950 centrándose netamente en teatros y pequeños cortos de cine, debutó oficialmente en la pantalla grande en 1956. Desde entonces, ha protagonizado la extraordinaria cifra de 160 películas, incluyendo varios clásicos del séptimo arte.

Algunas de las más destacadas obras que lo vieron como parte de su elenco fueron 'Alfie' (1966), 'The Italian Job' (1969), 'Nannah and Her Sisters(1986, ganó un Oscar por esta cinta) o 'The Cider House Rules' (1999, su segundo Oscar llegaría con esta).

Sin embargo, su consagración y revalidación en el cine popular llegó con la trilogía de Batman de Christopher Nolan, donde interpretó a 'Alfred', ganándose el cariño del público más 'mainstream'.

Sus colaboraciones con Nolan fueron constantes, llegando a participar en la grabación de 'Interstellar', cinta fuertemente aclamada del año 2014.

