¡Amor en el aire! Bryan Torres se muestra enamorado de Samahara Lobatón: "Otra no puede haber"

Recientemente, Samahara Lobatón confirmó su romance con Bryan Torres, quien no deja de presumir lo enamorado que está de la joven influencer.

A través de las redes sociales, el amigo de Jefferson Farfán no dudó en presumir a la segunda hija de Melissa Klug, quien sería su nueva pareja.

En sus historias de Instagram, Bryan muestra a Samahara bastante sonriente mientras suena de fondo una romántica canción del cantante Eros Ramazzotti pero en versión salsa.

" Otra no puede haber, si no existe me la inventaré ", se escucha en el video compartido, al que además le agrega tiernos emojis.

Tal parece que Samahara habría olvidado la tormentosa relación que mantuvo con Youna, el padre de su pequeña hija. Ahora, ella se luce muy feliz al lado del músico Bryan Torres, a pesar de las críticas y la desaprobación de sus padres.

Este último martes, Samahara Lobatón fue invitada al programa 'Mande Quien Mande' para brindar detalles de sus salidas con Bryan Torres, resaltando que el cantante es un buen chico y la hace muy feliz.

"Me siento bien, me siento feliz. Es un buen chico, lo quiero bastante, lo respeto bastante, no me es indiferente. Lo quiero bastante, es una persona muy buena, es un gran papá", expresó.