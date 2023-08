Briela Cirilo se despide de 'Son Tentación' luego de casi 4 años: "Gracias por absolutamente todo"

La orquesta 'Son Tentación' despide a una de sus integrantes, Briela Cirilo, quién perteneció a la agrupación salsera por casi 4 años. La cantante decidió realizar un post en su Instagram para agradecer todo lo vivido en este tiempo.

Con el paso de los años, 'Son Tentación' se ha convertido en la agrupación salsera femenina más reconocida a nivel nacional, de ese mismo grupo, han salido grandes exponentes nacionales como Daniela Darcourt, Kate Candela, Su Rabanal, entre otras. En esta ocasión, otra integrante ha decidido dar un paso al costado para realizar sus proyectos personales.

Mediante sus redes sociales, Briela Cirilo contó a sus seguidores que su etapa en la orquesta de Paula Arias había llegado a su fin. Sin embargo, no podía dejar de agradecer a todo su exequipo de trabajo por todos los años juntos.

"Mis amigas, hermanas, colegas, compañeras solo me queda decirles gracias por absolutamente todo, ha sido una etapa maravillosa en mi vida que no olvidaré, una experiencia de la que estaré siempre agradecida, porque he aprendido mucho. Sigan brillando y dejando en alto sus nombres, cada una con su sello y autenticidad que las caracteriza. Han sido 3 años y medio maravillosos", se lee inicialmente en el post.