¿Paula Arias embarazada? Líder de 'Son Tentación' responde a rumores sobre si volverá a ser madre

Paula Arias optó por poner fin a los rumores que sugieren que estaría embarazada de su expareja, el futbolista Eduardo Rabanal.

"Yo siempre me agarro la pancita, para todo, con el vestuario, la faja, con lo que pueda tener, me acomodo todo. No me interesa lo que la gente diga porque especulan, todo quieren sacar", dijo la líder de Son Tentación cuando le preguntaron sobre su presunto embarazo.