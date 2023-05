Kate Candela padece de enfermedad incurable a sus 31 años: "Quiero seguir cantando"

La cantante de salsa, Kate Candela, reveló detalles sobre la enfermedad incurable que padece desde que era una niña, la cual casi trunca su carrera artística por los dolorosos tratamientos que tuvo que realizar.

Hace aproximadamente cuatro años, Kate dejó las filas de Son Tentación; orquesta dirigida por Paula Arias y lanzó su carrera como solista. Sin embargo, la enfermedad que le diagnosticaron pudo acabar con sus sueños antes de comenzar su pasión por el canto.

En el ultimo episodio de Moloko Podcast, programa de Youtube conducido por Carlos Orozco y Hugo Lezama 'El Barbas', Kate estuvo como invitada y dio detalles sobre como le detectaron la enfermedad que cambio su vida.

Candela hizo esta revelación cuando hablaba sobre como empezó a cuidar su peso y su imagen personal.

"Fue a raíz de la enfermedad que yo tengo. Yo sufro de artritis reumatoide. Entonces, cuando yo trabajaba en Son Tentación subí tanto de peso -tenía 12 kilos encima- que mis tobillos y mis rodillas no aguantaban, entonces me tenían que hacer filtraciones porque se me derramaba el liquido", explicó.