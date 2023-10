¿Britney Spears abortó? Cantante reveló detalles inéditos de su pasada relación con Justin Timberlake

17/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Britney Spears es una de las artistas internacionales más polémicas de la industria musical. Su pasada relación con Justin Timberlake fue, en su momento, una de las más apoyadas por los fanáticos; sin embargo, detrás de tanta fama, la pareja ocultaba situaciones realmente desgarradoras ¿Qué sucedió?

Britney habla de su romance con Timberlake

Este 24 de octubre, la cantante estadounidense lanzará a la venta su libro de memorias 'The Woman in Me', donde cuenta distintos pasajes de su vida personal.

Sin embargo, mediante un acceso exclusivo a dicho material, la aclamada revista 'People' pudo conocer algunos de los temas que toca la intérprete de 'Toxic' en su libro, siendo uno de ellos la polémica relación que mantuvo con Justin Timberlake ¿Qué dijo sobre él?

Según su propia redacción, ella se encontraba esperando un bebé del integrante de NSYNC. No obstante, tuvo que inducirse a un aborto porque el cantante no habría estado listo para ejercer su paternidad.

"Si hubiese dependido sólo de mí, jamás lo habría hecho (...) Pero Justin estaba seguro de que no quería ser padre"; escribió Britney sobre el aborto que tuvo, según el extracto publicado por la revista 'People'.

"No estábamos listos"

La 'Princesa del pop' aseguró que, a pesar de que la decisión de Justin le pareció una sorpresa, no tomó la situación como una 'tragedia' debido a que quería lo suficiente a Justin como para algún día consolidar su relación y formar una familia a su lado.

"Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Quería mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sólo sería mucho antes de lo que había previsto", manifestó.

Asimismo, recalcó que el cantante no se encontraba 'contento con el embarazo', manifestando que 'no estaban preparados para tener un bebé porque eran demasiado jóvenes'.

"Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Decía que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", agregó la artista en su libro.

¿Cuándo inició la relación?

Britney Spears y Justin Timberlake iniciaron su relación en 1999, cuando ambos tenían tan solo 18 años. Tras separarse en 2022, la 'Princesa del pop' se enamoró de Kevin Federline con quien tuvo dos hijos, uno en 2005 y otro en 2006.

Sin duda, las recientes revelaciones escritas en el libro de Britney Spears continuarán causando polémica, sobre todo ahora que se sabe que la cantante abortó un bebé de Justin Timberlake.