Carlos 'Tomate' Barraza sobre su relación con Danuska Zapata: "Nunca debí portarme mal con ella"

Eñ reconocido cantante, Carlos 'Tomate' Barraza, se sinceró en una emotiva entrevista concedida a 'Café con la Chévez', compartiendo detalles sobre su relación pasada con Danuska Zapata, la madre de su hija Gaela. Durante la conversación, abrió su corazón para admitir sus errores y arrepentimientos, reflexionando sobre su vínculo con su expareja y expresando su felicidad por la nueva etapa de vida que ella ha encontrado.

"Fue una mujer que a mí me vio crecer como artista, me apoyó en todo. Te cuento una anécdota... en esos tiempos no tenía ni para la gasolina y ella me llenaba el tanque porque era una modelo que tenía 15 eventos todos los fines de semana y yo recién empezaba. Creo que mis acciones fueron muy nefastas con ella", confesó 'Tomate' en el inicio de la entrevista.