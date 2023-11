¡Carlos Vílchez jubila a 'la sartén'! Actor cómico confiesa deseos de casarse con Melvita

El reconocido actor cómico Carlos Vílchez dejó lado sus andanzas en 'la sartén' y confesó sus deseos de sentar cabeza. Y es que el conductor de 'Mande quien mande' dio a conocer que está esperando el sí de Melvita para casarse.

En una reciente entrevista al diario El Trome, el artista que le da vida a la 'Carlota' fue cuestionado sobre sus planes a futuro junto a su novia. Lejos de intentar huirle al compromiso, Vílchez se mostró ilusionado con la idea de un futuro de la mano de la mujer a quien ama.

El entrevistador le comentó al conductor de televisión que en las redes sociales suelen consultar la fecha de su posible casamiento. Pese a que no detalló cuando podría darse el evento nupcial, el actor cómico señaló que se encuentra esperando el sí de su pareja.

Durante la misma entrevista, Vílchez no pudo evitar pronunciarse sobre su vínculo con Jorge Benavides, con quien aún mantiene una amistad. Como se recuerda, el actor cómico dejó de trabajar mano a mano con el conocido imitador para conducir 'Mande quien Mande'.

Si bien reconoció que se encuentra apenado por no continuar con Benavides, confesó que no se arrepiente de los cambios que ha hecho en su vida. Además, resaltó que su cambio de programa sería parte de su camino para alcanzar sus objetivos.

"Siempre vale la pena los cambios, dar ese cambio y esforzarse día tras día para alcanzar los objetivos. Claro que estoy apenado por no estar con Jorge, lo extraño, y sé que me extraña. Pero nunca me arrepiento de los cambios, creo que siempre debemos de aprovechar los momentos", manifestó.