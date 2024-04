Marcelo Tinelli 'EXPLOTA' contra la prensa y defiende a Milett Figueroa: "Traten mejor a mi novia"

28/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marcelo Tinelli vuelve a remecer la farándula nacional e internacional tras no callar más y expresar su molestia contra los conductores argentinos de LAM por las recientes críticas que viene recibiendo su novia Milett Figueroa por parte de ellos.

Furioso contra reportero

El reconocido conductor argentino se mostró visiblemente furioso durante una entrevista realizada por el reportero del programa LAM, ya que constantemente ponían en duda el amor que tiene hacia la modelo peruana.

Lo primero que alteró a Tinelli fue que el reportero le preguntara por Milett y que no lo acompañe a todos lados, como lo hacía a inicios de su romance. Tras ello, el argentino aseveró que "él no está separado" y si nadie quiere creerle no podía hacer más para cambiar la percepción de los demás.

"Tú sabes que estoy en pareja, que estoy con ella, no entiendo por qué esa pregunta redundante en tu programa, ¿qué quieren? ¿decir algo? yo no entiendo", comentó el 'divo' argentino indignado.

Defendió a su novia

Sin embargo, la 'gota que derramó su paciencia' fue que el periodista le siguió insistiendo sobre el tema, lanzando una analogía que no le gustó para nada a Marcelo Tinelli, pues comparó su relación con un pantalón roto que luego fue arreglado dejando entrever que "todo es a la fuerza".

"Lo tuyo con Milett es como un pantalón que ya se rompió y lo hicieron bermuda", refirió el comunicado, a lo que el argentino respondió completamente molesto: "Qué pantalón se rompió, qué dice. Es una frase muy boluda la que acabas de tirar".

El expresentador de 'Bailando' fue consultado si sabía los problemas entre los panelistas del programa de espectáculos argentino con los de Perú, por lo cual, Tinelli no desaprovechó la oportunidad y pidió respeto hacia su novia y la televisión peruana.

"Lo veo (los dimes y diretes), no necesito que me lo cuentes, los veo a ustedes. Traten mejor a la televisión peruana y a mi novia", enfatizó con un rostro desencajado por la molestia que sentía ante tantas interrogantes que ponían en duda el amor que tanto profesan en sus redes sociales.

💥 Marcelo Tinelli fue a ver a Martín Bossi sin Milett Figueroa



🎬 Mirá el programa en vivo acá: https://t.co/718O59XAjP



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/szwXJNrZw7 — América TV (@AmericaTV) April 26, 2024

¿'Cuadró' a Yanina Latorre?

Marcelo organizó un asado para celebrar el regreso de Milett a Argentina e incluso invitó a la reunión a su amiga Yanina Latorre. Contra todo pronóstico, Milett mantuvo siempre una sonrisa cuando estaba al lado de la argentina, quien en días anteriores aseguró que la exparticipante de 'AFHS' había terminado con Tinelli.

"Es mi mejor amiga (...) En Perú me odian, estoy podrida que me put*** todos los peruanos", le reclamó la periodista a Milechi, ya que muchos de sus seguidores no dudaban en defenderla porque Yanina "habría hablado mal de ella".

Milett no se quedó callada e incluso le recalcó que no dude en invitarla a su programa 'LAM' y le recordó que fue ella quien "la destruyó".

"Invítame, boluda. Me das muy duro, ¿pero cómo vas a grabar una historia después de que me destruyes?", resaltó Figueroa.

De esta manera, la pareja trata de dejar en claro a todos que su amor se mantiene firme, a pesar de las especulaciones, aunque esta vez, Marcelo Tinelli no pudo soportar más las críticas que recibe Milett Figueroa por parte de los medios de su país como 'LAM' y pidió que la respeten.