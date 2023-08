Cati Caballero desmiente rumores sobre crisis en su relación matrimonial: "Dejen de inventar"

La exmodelo Cati Caballero, visiblemente emocionada, ha salido al frente de los rumores que recientemente circularon en un medio periodístico, desmintiendo que su matrimonio con Hugo Feldmuth esté pasando por un mal momento. En un emotivo testimonio compartido el domingo a través de su cuenta de Instagram, abordó la situación que ha causado revuelo en los últimos días.

En su publicación, la también empresaria reveló que junto a su esposo enfrentan desafíos en su relación, donde a veces se hace necesario "parar, respirar y tomar un nuevo aliento". La pareja ha atravesado momentos difíciles, como cualquier otra, pero según Caballero, esto no equivale a una crisis matrimonial. "Las parejas siempre enfrentan desafíos, pero es importante entender que tener altibajos no es lo mismo que estar en crisis", aclaró.

La noticia que sembró la duda sobre la estabilidad de su matrimonio generó diversas reacciones en la exmodelo. "Leímos una noticia que nos sorprendió y nos entristeció porque de alguna manera refleja lo que hay en el corazón de mucha gente que dejó de creer en el amor", comentó con voz entrecortada. Caballero también expresó su desconcierto ante la omisión de ciertos aspectos de su vida en el artículo, como su labor y contenido compartido en redes sociales.

"No entiendo cómo un medio, si me menciona, no ve a qué me dedico, lo que escribo en mi página, los post que comparto en redes sociales", manifestó Caballero, enfatizando la importancia de considerar la totalidad de su perfil público antes de especular sobre su vida personal.