¡Con toda la actitud! Samahara Lobatón deja la polémica y comparte reflexivo mensaje en redes sociales

Últimamente, Samahara Lobatón volvió a acaparar portadas de los diferentes medios de espectáculos tras entrar en 'dimes y diretes' con su madre Melissa Klug y salir en defensa de su actual pareja Bryan Torres. No obstante, decidió compartir un reflexivo mensaje para darse ánimos.

Hace algunos días, Samahara Lobatón decidió sincerarse y compartir con sus seguidores que se encuentra atravesando un mal momento debido a su situación como madre soltera. Sin embargo, parece que decidió dejar atrás el pesimismo y seguir adelante por su bienestar y el de su hija Xianna.

A través de las redes sociales, la segunda hija de Melissa Klug compartió un mensaje un mensaje motivacional que estaría dedicado para ella misma, en aras de darse ánimo y valor pese a las situaciones que actualmente le tocan vivir.

Samahara Lobatón comparte reflexivo mensaje en redes sociales.

Como se recuerda, la joven recalcó que se encuentra viviendo su mayor miedo: el ser madre soltera. Y sin duda, preocupó a sus seguidores.

"Mi peor miedo ya lo estoy viviendo, tenía mucho miedo a ser madre soltera y agregarle a eso, que no tiene salidas con papá (Xianna) porque no vivimos en el mismo país", escribió la influencer.

En medio de una conversación de la influencer con Alfredo Benavides, quién criticaba a Fiorella Retiz por su papel de "la otra" en la relación de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos; Samahara hizo una fuerte revelación respecto a su madre Melissa Klug.

En ese sentido, la hija de Abel Lobatón aseguró que su expareja Youna nunca le había sido infiel, sin embargo, reveló que ha presenciado un acto de infidelidad contra su madre

Cabe resaltar que, Melissa Klug ha tenido varias parejas sentimentales en su vida y con varios de ellos tiene hijos, por lo que Samahara lanzó una carta al aire y no se sabe cuál de todos los exnovios de Melisa la engaño, tal como asegura Samahara.

"A mí no me han engañado, pero he visto como engañan a mi mamá y rompieron una familia. Es lo único que me hace rechazarla a ella", expresó al dirigirse a Fiorella Retiz.