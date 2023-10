'El Gran Chef Famosos': Renato Rossini y Gino Pesaressi pasaron a noche de sentencia

Los platillos de Renato Rossini y Gino Pesaressi no convencieron del todo al jurado de 'El Gran Chef Famosos', por ello, los 2 participantes pasan a la temida noche de sentencia del programa de cocina.

Luego de la última edición donde Renato Rossini Jr. fue eliminado del programa, 'El Gran Chef Famosos' tuvo una edición especial con una dinámica marina, donde los participantes se someterían a la crítica del invitado Khabir Tello.

Posteriormente, Nelly Rossinelli fue la encargada de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los concursantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "pulpo al olivo".

Tilsa Lozano, Giancarlo 'Flaco' Granda, Gino Pesaressi y Renato Rossini y tuvieron 70 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que el platillo era delicioso y conocido.

En medio de la preparación los participantes tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, el 'exguerrero' indicó que uno de los ingredientes del platillo era su peor pesadilla.

"No me gusta la aceituna, es uno de los peores enemigos de toda mi vida. Nunca me han gustado mucho pero las he tenido que comer en varias ocasiones, y hoy parece que es el caso", dijo Gino en el confesionario.