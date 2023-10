¿En crisis? Patricio Parodi rompe su silencio y explica por qué Luciana Fuster no lo saludó por su cumpleaños

Patricio Parodi se encuentra nuevamente en el ojo público tras celebrar su cumpleaños número 30 y no haber recibido el saludo de su amada Luciana Fuster, quien se encuentra actualmente en Vietnam participando en el Miss Grand International ¿Su relación está en crisis?

Como se sabe, Patricio Parodi celebró su cumpleaños este último miércoles, 18 de octubre, y a través de redes sociales se mostró bastante contento junto a su familia.

No obstante, llamó muchísimo la atención que su pareja, la modelo Luciana Fuster no lo saludara en un día tan importante. Esta situación ha generado que muchos de sus seguidores especulen sobre una posible crisis en su relación amorosa ¿Será cierto?

En declaraciones al programa 'América Espectáculos', el actual participante de 'Esto Es Guerra' decidió romper su silencio y aclarar que es lo que realmente sucede con Luciana Fuster ahora que se encuentra en Vietnam.

Al respecto, el 'guerrero' comentó que si la modelo no lo saludó en redes sociales fue porque se encuentra sumamente enfocada en el certamen de belleza internacional. No obstante, aclaró que, a pesar de la diferencia horaria, siempre se mantienen en constante comunicación.

Asimismo, aseguró que aunque su pareja esté ocupada con las actividades que realiza durante el día por el concurso, no le es complicado seguir manteniendo viva su relación.

"Ella está haciendo actividades todo el día. No me es tan complicada la diferencia horaria, siempre tenemos comunicación fluida y seguida, pero igual está haciendo mucha actividad. Igual nos contestamos, me cuenta cómo es allá, todo eso y yo le cuento cómo es acá", manifestó.