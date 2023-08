Fiorella Retiz revela como nació el romance con Aldo Miyashiro: "Buena conversación y admiración"

"La casa de Magaly" seguirá trayendo nuevas revelaciones sobre el romance entre Fiorella Retiz y Aldo Miyashiro, pues la exreportera contó nuevos detalles de como nació el amor con el conductor de la "La banda del chino", según dijo, todo fue por admiración.

Como se recuerda, Fiorella y Aldo protagonizaron uno de los ampays más recordados del 2022, pues Magaly los captó besándose en el balcón del departamento del comentarista deportivo, Óscar del Portal, esto cuando el 'Chino' estaba casado con Érika Villalobos.

La confesión de Fiorella Retiz

La exreportera de "La banda del chino" mantuvo una conversación con Andrés Hurtado en "La casa de Magaly" y mientras platicaba con el conductor de TV, contó que su relación con Aldo nació desde hacía 10 años.

"Trabajé con él desde los 18 años. Fue el momento en el que empezamos a compartir mucho con el equipo de fútbol, todos los fines de semana trabajando juntos", dijo Fiorella en un inicio.

Asimismo, contó que ambos tienen hobbies similares, por lo que eso influyó mucho para que su relación se fortalezca.

"A nosotros nos encanta leer, pero leemos bastantes libros de futbol y pasábamos horas y horas hablando, la buena conversación y admiración", agregó.

Finalmente, aclaró que su relación con Aldo solo fue laboral y el beso fue fortuito. "Lo único que hay en televisión es un beso en un balcón", concluyó.

Fiorella Retiz quiso llamar a Érika

Durante uno de los capítulos del reality de Magaly Medina, Fiorella Retiz confesó que después del ampay, ella estuvo enamorada de Aldo "Chino" Miyashiro ya que le atraía su intelecto, descartando que se haya fijado en su físico.

Es aquí que, Alfredo Benavides la cuestiona por no haber luchado por el amor de su exjefe, pues como se recuerda Fiorella Retiz desapareció del ojo público después que el ampay con el conductor de televisión sea emitido a nivel nacional.

"Si te gustaba yo la llamaba. ¿Tú la has llamado (a Erika)? Tú tienes información privilegiada y eso me gustó porque tú pudiste voltear la torta y no la hiciste. Te dejaste perjudicar y te quedaste calladay dijiste tranquilo hijo que estarás conmigo en el paraíso", comentó el cómico.