¿Fue por el 'Loco' Vargas? Vanessa Terkes revela el origen de su enfrentamiento con Tilsa Lozano

En una entrevista exclusiva para el programa 'Café con la Chevez', la reconocida actriz y presentadora Vanessa Terkes rompe el silencio y arroja luz sobre los motivos detrás de la comentada pelea con Tilsa Lozano. La tensión entre ambas estrellas emergió durante su participación conjunta en el desaparecido reality de competencia 'Titanes', emitido por la señal de Latina.

Los desencuentros entre Vanessa Terkes y Tilsa Lozano se hicieron palpables ante las cámaras, pero fue tras el cierre del programa que los roces continuaron, sobre todo por parte de la 'Vengadora'.

En un giro inesperado, Vanessa Terkes ha decidido compartir su versión de los acontecimientos que desencadenaron esta enemistad.

Vanessa Terkes reveló que uno de los detonantes podría haber sido una llamada telefónica que recibió de Juan Manuel 'Loco' Vargas.

Esta llamada fue revelada previamente por Roberto Martínez, quien en ese entonces era pareja de la 'Chata' y participó en el programa 'El valor de la verdad'.

Según Terkes, "Un día antes de que yo estrenara programa (En Latina), Roberto (Martínez) sale en 'El Valor de la Verdad' y cuenta una llamada telefónica que me hace el 'Loco' (Juan Manuel Vargas), hablamos de temas sociales, y Roberto sintió una cosa distinta a la que pude percibir yo, cuenta eso en el programa. Al otro día, la otra (Tilsa Lozano) no sé por qué, que no era su esposa ni nada por el estilo, y él no estaba haciendo nada malo, me puso la cruz".

Vanessa Terkes expresó su desconcierto ante la actitud de Tilsa Lozano y señaló que ha optado por no responder a las provocaciones para evitar conflictos innecesarios.

"¿Por qué? No sé, supongo que por lo que dijo Roberto. Pero la verdad yo nunca me he peleado con ella, tienes que saber con quién. Nunca le he respondido ni me he puesto de boca a boca cuando ella ha hablado de mí, prefiero evitarla (...) Yo sé que no me tiene simpatía para nada, ha hablado de mí como si la gente del medio no me conociera. Me han dicho que le responda, pero no, para qué", puntualizó.