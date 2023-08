¿Génesis Tapia desliza la posibilidad que Kike Márquez le haya sido infiel?: "Lo amo, pero es mejor soltar"

Génesis Tapia se encuentra en el ojo de la tormenta después que hace aproximadamente una semana, anuncie el fin de su matrimonio con Kike Márquez, con quien lleva siete años de casada; en ese sentido, Génesis ha decidido hablar por primera vez sobre las razones por las que decidió terminar su romance con el padre de sus hijas y habría dejado entrever que el empresario le fue infiel.

Después que la futura abogada anuncie mediante un comunicado, que su matrimonio había llegado a su fin, fue captada en un restaurante mientras almorzaba con su aún esposo y sus hijos, lo que hizo sospechar que la pareja se daría una nueva oportunidad para salvar su relación; sin embargo, Génesis lo descartó tajantemente.

Asimismo, tras ser consultada sobre el motivo de su demanda de divorcio, la pelirroja confesó que todavía hay amor y que todo estaba bien hasta el mismo día en que decidió lanzar el comunicado, lo que hace suponer que se habría enterado de una infidelidad por parte de Márquez.

"Por eso te digo que amor hay, creo que de ambos, pero tengo convicciones claras y hasta que no llegue a la verdad, no desistiré de mi proceso (...) Hoy (ayer) tengo reunión con mi abogado, porque no será divorcio de mutuo acuerdo (...)", declaró para Trome.