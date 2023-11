Génesis Tapia revela que Ale Venturo le confirmó infidelidad del 'Gato' Cuba: "Me lo contó como algo confidencial"

Han pasado varios meses desde que Rodrigo Cuba y Ale Venturo protagonizaron una se las separaciones más sonadas de la farándula peruana y ahora, Génesis Tapia confesó en una reciente entrevista, que la empresaria le confesó que el ex de Melissa Paredes le había sido infiel al poco tiempo de dar a luz a la hija que tiene junto al pelotero.

La estudiante de derecho fue entrevistada por un conocido medio local y en medio de la conversación, destacó la gran mujer que es Ale Venturo, sin embargo, también dijo que es una persona que tiene carencias emocionales.

"Una chica súper linda, tuve momentos de conversar con ella, que ella me explicara ciertas cosas que habían sucedido con ella, me parece una mujer, aparte de emprendedora, inteligente y guapa, tiene una energía muy bonita, pero son muy evidentes las carencias emocionales que tiene", declaró para Trome.

En ese sentido, Génesis reveló que la dueña de 'La nevera fit' le confesó la infidelidad del padre de su segunda hija mediante un mensaje de Instagram y ella se sintió tocada porque entendía la situación que Ale estaba pasando (recién había dado a luz).

"Ella me lo confirmó por Instagram, te lo puedo enseñar cuando termine la entrevista, ella me lo confirmó... No tenemos una amistad (...) ella acababa de dar a luz y yo estuve en esa situación y ahí somos mujeres vulnerables y si estás dando de lactar y todo se lo transmites a tu bebé", agregó.