Gloria Estefan: La 'Madre del pop latino' celebra hoy 66 años de vida

01/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El 1 de setiembre de 1957 nació Gloria Estefan. La cantante cubana es considerada como una de las mujeres latinas con mas influencia en el mundo de la música, por ello es denominada como 'La Madre del pop latino'. Asimismo, hoy celebra 66 años de vida.

Toda una referente

Gloria María Milagrosa Fajardo García nació en La Habana, Cuba. Su vida cambió para siempre cuando su familia huyó de la revolución cubana, y se establecieron en Miami, ciudad que se convertiría en el crisol de su identidad cubano-americana.

Cabe resaltar que su padre, José Fajardo, participó en la fallida invasión de Bahía de Cochinos, un evento que marcó profundamente a la familia y a la comunidad cubana en los Estados Unidos.

Gloria comenzó su carrera musical cuando se unió a 'Miami Sound Machine', una banda que estaba liderada por Emilio Estefan, quien más tarde se convertiría en su esposo.

Juntos, crearon un sonido que fusionaba ritmos cubanos con pop y dance, conquistando no solo a la comunidad latina sino también al mercado americano con éxitos como "Conga" y "Rhythm Is Gonna Get You".

En marzo de 1990, Estefan sufrió una fractura de vértebras cervicales que puso en riesgo su vida. Todo pasó cuando su autobús estuvo involucrado en un grave accidente cerca de Pensilvania.

Ella se sometió a una estabilización quirúrgica de emergencia de su columna cervical y rehabilitación posquirúrgica que duró casi un año, pero se recuperó por completo. Un año después, en marzo de 1991, Estefan lanzó su regreso con una gira mundial y un álbum: Into the Light.

Vida de logros

El álbum en español de 1993, 'Mi tierra', ganó el primero de sus tres premios Grammy al mejor álbum latino tropical. 'Mi Tierra' se elevó inmediatamente a la cima de la lista Top Latin Albums de Billboard tras su lanzamiento., además, también fue el primer disco de diamante en España.

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, Gloria Estefan ha vendido más de 100 millones de discos y ha recibido numerosos premios, incluidos tres Grammys y cuatro Latin Grammys. Pero más allá de los números, su música ha servido como un puente entre diferentes culturas y ha dado voz a la experiencia cubano-americana.

Por ello, hoy celebramos el cumpleaños número 66 de Gloria Estefan, y recordamos no solo su música sino también su impacto duradero en la comunidad latina para el mundo. Es un día para celebrar una vida llena de logros.