Hayley Williams: Vocalista de 'Paramore' canceló su gira debido a una infección pulmonar

15/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La banda estadounidense 'Paramore' anunció que Hayley Williams se encuentra delicada de salud y cancelaron el resto de su gira. La vocalista de dicha agrupación atraviesa un fuerte cuadro de infección pulmonar.

Complicación médica

Taylor York, Zack Farro y Hayley Williams conforman la popular banda de rock alternativo 'Paramore', quienes se encontraban en una gira por varios recintos de los Estados Unidos.

Lamentablemente, la agrupación tuvo que anunciar que a partir de la fecha el resto de presentaciones quedaban canceladas, debido a un mal que afecta fuertemente la salud de su vocalista.

Cabe recordar que 'Paramore' ya había cancelado los conciertos de toda una semana, debido a una infección pulmonar que aquejaba a la cantante. Al parecer, dicho mal está se está complicando.

Mediante la cuenta oficial de Instagram de la banda se publicó un comunicado, por parte de Hayley, donde explican los motivos por los cuales han tomado esa decisión.

"Después de que mi infección de pulmón que nos obligó a posponer 4 shows, esperaba que una semana libre de actuaciones y una estricta rutina de medicamentos permitirían que mi cuerpo se sanara lo suficiente", dice el comunicado de Paramore de parte de Williams.

Cancelan sus shows

Posteriormente, la intérprete de 'The Only Exception' asegura que hizo todo lo posible por combatir dicha infección con la finalidad de no decepcionar a sus fans. Pero su médico le recomendó otra alternativa.

"He estado haciendo todo lo que puedo para combatir esta infección [...] Después de luchar con los últimos espectáculos y consultar con mi medico, desafortunadamente nos daremos cuenta de que ya está pasando el punto de querer continuar para hacer un buen espectáculo para todos ustedes", agregó la artista.

Finalmente, Hayley Williams confirma que se encuentra en riesgo de salud y la cancelación de los shows. Asimismo se disculpa con todos sus seguidores y agradece el continuo apoyo que ha venido recibiendo de ellos.

"Ahora estoy en riesgo de daños a largo plazo y necesito prestar atención a mi cuerpo. Con eso en mente y con un corazón pesado, tenemos que cancelar nuestros shows restantes", expresó.

"Lo sentimos mucho a todos ustedes que fueron tan pacientes con nosotros ya que reprogramamos estoy y reorganizamos planes de viaje para todavía salir, físicamente no puedo seguir. Sé que esta no es una gran noticia para nadie. Muchas gracias por su continuo apoyo", finalizó.

De esta manera, la vocalista del grupo 'Paramore', Hayley Williams, comunicó la cancelación de su gira por una infección pulmonar que está poniendo en riesgo su salud.