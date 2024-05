¡Se hartó! Hombre renunció a su trabajo 'tóxico' y festejó delante de su exjefe: "No me valoró"

07/05/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en Instagram, donde un joven no lo pensó dos veces y festejó su renuncia cansada de los constantes maltratos y no sentirse valorado, especialmente por su exjefe.

Actualmente, es común oír hablar de "condiciones laborales tóxicas", donde el empleado se siente maltratado, humillado o explotado por sus jefes, pero no puede dejar el trabajo porque consideran que no podrán encontrar otro rápidamente.

Festeja su despedida

El material audiovisual tuvo lugar en la ciudad de Pune, en la India, donde un hombre identificado como Anish Bhagat comparte el preciso momento en que su amigo Aniket Randhir aparece en la puerta de la empresa a la que había renunciado.

En la escena, el sujeto no solo celebró frente al resto de sus compañeros, sino que lo hizo con su exjefe presente, como una forma de demostrarle que ahora será feliz "lejos de su trabajo tóxico".

Pero no todo quedó ahí, ya que el joven prosiguió con una fiesta temática que tenía regalos y especialmente imágenes del rostro de su exjefe. Se le veía muy contento y bailando mientras los demás lo aplaudían.

El jefe se enfureció y comenzó a correrlos y pedirles que dejen de grabar, pero a ellos nada les borró la sonrisa.

"Creo que muchos de ustedes van a verse reflejados con esto. La cultura laboral tóxica es tan prominente estos días. La falta de respeto y derechos es bastante común. Aniket Randhir, está listo para comenzar con su siguiente paso. Espero que esta historia inspire a la gente", expresó Anish en su cuenta de Instagram.

Aniket Randhir, protagonista de la historia, confesó: "He estado trabajando durante 3 años. El salario ha aumentado un maní. El jefe no me respeta en absoluto".

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y asegurar que ellos habrían tomado la misma decisión. Por otro lado, algunos usuarios criticaron al joven por "faltarle el respeto a su jefe delante de sus trabajadores".

"Los gerentes son un problema universal", "esto no es bueno en absoluto. No muestra respeto hacia los mayores. NUNCA lo contrataría", "me parece bastante poco ético que el gerente haya sido humillado así. Quizás tenga su propia historia que contar. No estoy promoviendo ni apreciando la microgestión, solo siento lo avergonzado que debe haberse sentido en ese lugar", "que aprendan a valorar a sus trabajadores, bien", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un joven renunció a su trabajo tóxico delante del resto de sus compañeros y especialmente de su exjefe.