Mick Jagger: Cantante se compromete con Melanie Hamrick, 43 años menor que él

Mick Jagger, El líder de la mítica banda The Rolling Stones, decidió dar un gran paso en su relación con la bailarina de 36 años, Melanie Hamrick.

Según fuentes cercanas a la pareja, el cantante británico le habría entregado un lujoso anillo de compromiso a Hamrick, con quien actualmente ya tiene 9 años de relación y además, es la madre de su octavo hijo.

La información respecto al compromiso de Jagger con la madre de su octavo hijo, fue revelado por el diario británico The Mirror, quienes indicaron que Melanie fue vista luciendo el anillo en su dedo anular en las últimas semanas. Además, ella habría confirmado la noticia a sus amigos más cercanos durante su viaje a Nueva York.

Hasta el momento no se ha revelado una fecha exacta de la boda; sin embargo, Melanie estaría muy feliz y emocionada de dar el siguiente paso con el reconocido artista inglés.

En entrevista con el creador de contenido, Carlos Orozco, a través de su cuenta de YouTube, el CEO de Kandavu Producciones, señaló que la mítica banda no se llevó una buena experiencia del Perú.

Durante el 2016, la banda de rock ofreció un concierto en las instalaciones del Estadio Monumental, el cual fue considerado como un mega evento; sin embargo, la productora se vio envuelva en líos con la Sunat.

Alejandro González, también reveló que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) le embargó las cuentas y se quedó con el dinero correspondiente de los sponsors del evento musical.

Asimismo confesó que Mick Jagger, líder de la banda, le dijo que no volvería al Perú debido a lo sucedido.

"Me arruinaron la compañía y cuando le dije a Mick Jagger: "hermano devuélveme el dinero", me dijeron "nunca más volvemos al Perú" (...) Sunat me dijo: No podemos dejar como precedente que Rolling Stones sea cultural", manifestó en la entrevista.