¿Javier Masías está enamorado? Jurado de 'El gran chef: famosos' abre su corazón

Javier Masías, jurado de 'El gran chef: famosos', ha logrado conquistar el corazón de la audiencia peruana como una de las figuras más queridas de la televisión en los últimos tiempos. Aunque en pantalla se muestra serio y crítico con los participantes del reality culinario, fuera de las cámaras revela un lado tierno y entrañable que ha dejado a sus seguidores ansiosos por conocer más sobre su vida sentimental. ¿Está enamorado?

¿Javier Masías está enamorado?

Recientemente, el periodista gastronómico abrió una "cajita de preguntas" en su cuenta de Instagram, donde sus fanáticos aprovecharon la oportunidad para hacerle diversas consultas sobre su vida sentimental. Entre las preguntas que recibió, una de las más curiosas fue: "¿Tienes novia (o)?". La respuesta de Javier Masías no pudo ser más divertida: "No, gracias. No sé cómo se come eso. Por lo que me han contado, sale carísimo y al final te arrepientes".

Aunque en este momento no se encuentra enamorado, Javier Masías compartió sus preferencias cuando se trata de buscar una pareja. Comparándolo con el vino, dijo: "Lo que busco es brillo, frescura. Cuando ya tiene un poco más de tiempo, me gusta adivinar de dónde viene y para dónde va. Me fijo más en el proceso". Además, reveló su idea de una cita perfecta: "Abrazarse hasta quedarse dormidos, no hay nada mejor que eso y la complicidad del silencio".

¿A qué se dedicaba antes de llegar a EGCF?

Antes de su participación en 'El gran chef: famosos', Javier Masías se dedicaba a la administración de su propia librería, Babel. Este proyecto surgió a raíz de la sugerencia de su colega, la periodista Jackie Becker. Juntos decidieron abrir un pequeño local en el distrito de Barranco, con una selección especial de libros sobre arte, música, gastronomía, literatura y más.

El éxito de Babel atrajo a un tercer socio, el ingeniero Francisco Carrión, y el negocio abrió sus puertas en 2016. El enfoque principal era ofrecer las mejores traducciones de autores seleccionados, ediciones de alta calidad y libros de prestigio. Aunque la librería cerró al público después de ocho meses, renació en 2018 con un nuevo socio, el reconocido chef Rafael Osterling.

La nueva ubicación de Babel en Miraflores, en la Casa Inclán, fue elegida por su historia única, ya que se trata de una casa construida en los años 30, con conexiones históricas a eventos de importancia. El resurgimiento de Babel recibió una cálida acogida, y la librería sigue siendo un lugar destacado en la escena cultural de Lima.

En la actualidad, la librería Babel de Javier Masías cuenta con una comunidad de 18,300 seguidores en Instagram y ha destacado por presentar lanzamientos literarios significativos, como el debut de la actriz Vanessa Saba con su libro "La calle inclinada" en abril pasado.

El misterio en torno al corazón de Javier Masías finalmente fue desvelado. A pesar de que, en la actualidad, está soltero, los fanáticos del jurado de 'El gran chef: famosos' mantienen la esperanza de que este crítico de la cocina encuentre el amor en un futuro próximo.