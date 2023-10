Jimmy Santi revela cuánto recibió por participar en El Gran Chef Famosos: "Querían que me haga el payaso"

Tremenda revelación. Jimmy Santi, recordado exparticipante de 'El Gran Chef Famosos', finalmente confesó cuál fue la exorbitante cifra que recibió de pago por ser parte del popular programa de cocina solo "cuatro semanas".

Las palabras del querido 'Chin Chin' tuvieron lugar en entrevista para Infobae, donde contó todo lo que fue su paso por el mencionado reality y el jugoso monto que ganó en él. Y es que, según indicó, le pagaron S/ 20 mil por el tiempo que estuvo demostrado sus dotes culinarios.

"El programa estaba bonito, me dieron 20 mil soles por el mes, cuatro semanas. Pensé que la competencia era sana, trabajé con mucha dedicación, pero querían que me haga el payaso y yo no soy así. Yo les decía, déjenme cocinar, Javier Masías ni me saludaba", reveló.

De hecho, Jimmy Santi hizo hincapié en el aspecto económico de su participación en 'El Gran Chef Famosos', ya que asegura que solo por esta razón aceptó ser parte del elenco de la segunda temporada.

De acuerdo con sus propias declaraciones, esto se debió a que él consideraba que el popular programa de cocina era, en realidad, una farsa.

"Yo me había estado sacando la mugre para que me estén haciendo trampa. Tengo 60 años cantando y un programa quiere botarme. Por eso yo me retiré. Yo no soy un perdedor, entré porque me pagaron para competir, pero era una farsa", aclaró.