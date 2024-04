¡Pasó la página! Melissa Klug sepulta definitivamente a Jefferson Farfán: "Los ex's pertenecen al pasado"

Melissa Klug ha tenido una accidentada relación con el padre de sus dos únicos hijos varones, Jefferson Farfán. Desde que se separaron se han demandado mutuamente en más de una oportunidad y ahora parece que la 'Blanca de Chucuito' lanzó un dardo final contra la 'Foquita'.

Recordemos que la 'Blanca de Chucuito' y el '10 de la calle' tienen dos hijos en común, Adriano y Jeremy, quienes actualmente viven con su madre. Tras poner punto final a su relación, Melissa inició un romance con Jesús Barco y actualmente tienen una hija de 5 meses, mientras que Jefferson tiene una bebé de poco más de un año con Darinka Ramírez.

La empresaria, madre de 5 hijos, utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una frase motivacional del Instagram. Sin embargo, llamó la atención que uno de los ítems menciona algo relacionado a dejar del pasado, específicamente a dejar de lado el vínculo con las exparejas.

"Para no salir lastimado, aprende a ser selectivo: