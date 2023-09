Karen Schwarz recuerda su pasado y revela lo que sintió por Adolfo Aguilar: "Me enamoró y caí redondita"

La modelo, Karen Schwarz, y el presentador, Adolfo Aguilar, fueron una de las duplas más populares de la televisión peruana. Mucho se especuló sobre una posible relación entre ellos y al parecer, si hubieron sentimientos de por medio, debido a que la empresaria reveló que estuvo enamorada del también actor.

En el máximo apogeo del programa 'Yo Soy', hubieron muchas especulaciones sobre una posible relación amorosa entre Adolfo Aguilar y Karen Schwarz, quienes protagonizaban varias escenas "románticas" en la televisión.

Por su lado, el conductor de '¿Cúal es el verdadero?' hizo una publicación de su orientación sexual luego de más de 30 años. El también actor confesó que fue un difícil proceso y que en medio de la cuarentena, causada por al pandemia de Covid-19, llegó a su momento más complicado.

"En la pandemia resulta que entré en depresión porque no me hallaba, no entendía, me sentía solo, obsoleto, desolado, que ya no me quedaba nada más y busqué ayuda. Dentro de lo que yo consideraba defectos, convertirlos en virtudes y esto es la homosexualidad", relató.