Karen Schwarz revela que la "obligaron" a operarse la nariz en el Miss Perú: "Yo me sentía linda"

21/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karen Schwarz se presentó en el programa 'Mande Quién Mande' y reveló algunos detalles de su participación en el Miss Perú. La ahora empresaria indicó que se sintió "obligada" por el certamen de belleza a operarse la nariz.

Retoquitos

Nuevamente el concurso de belleza Miss Perú, vuelve a ser blanco de críticas. Es de conocimiento que en más de una oportunidad, los organizadores del evento obligarían a sus participantes a que se sometan a diferentes operaciones estéticas para "aumentar" su belleza física.

Esa teoría cada vez se hace más fuerte, debido a que son más las "misses" que evidencian un antes y después en su aspecto físico a lo largo del concurso de reinado.

En esta oportunidad, Karen Schwarz fue quién confirmó estas especulaciones con su propia versión y contó su experiencia al ser la mujer "más bella" del Perú en el 2009.

"La operación que te cambio la vida"

En una secuencia del programa de televisión de América TV, María Pía Copello le preguntó a Karen sobre la operación que le cambio la vida. La esposa de Ezio Oliva indicó que se sometió a dos operaciones: la rinoplastia y el aumento de busto.

"Cuando me operé la nariz, que fue en el 2009, no fue por una decisión propia, fue porque era candidata al Miss Perú y yo me sentía linda y cuando me dijeron te tienes que operar la nariz dije ¡No!", expresó la empresaria.

Posteriormente indicó que se sintió "cruzada de brazos" debido a que ella ya se encontraba como una de las favoritas a coronarse.

"Me sentí como aferrada, amarrada y con los brazos cruzados, obligada y bueno ya vamos con todo pues [...] Y me hicieron la nariz y me hicieron las bubis, todo en uno", reveló.

¿No quería participar en el Miss Perú?

En esa misma línea, Karen Schwarz manifestó que nunca fue iniciativa ser candidata a algún certamen de belleza, sin embargo, fueron su amiga y su madre quienes la motivaron para que se presente al concurso sin imaginar que se convertiría en la ganadora.

"Me hice unas fotos y mi amiga se encargó de mandar estas fotos a la organización del Miss Perú [...] Me llamaron para hacer casting [...] Cuando me aceptaron dije que no, que no había forma, pero mi mamá me dijo 'Karen, te acabas de graduar, un poco de feminidad no te caería mal'. A la tercera o cuarta, recién acepté", acotó.

De esta manera, la ex reina de belleza, Karen Schwarz reveló que se sintió obligada por el Miss Perú a operarse la nariz.