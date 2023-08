Samahara arremete EN VIVO contra su padre Abel Lobatón: "Es el hombre más mentiroso"

Lo destruyó EN VIVO. Samahara Lobatón explotó contra su padre durante su visita al programa "América hoy", pues lanzó fuertes calificativos que dejaron mal parado a Abel Lobatón; entre otras cosas, lo calificó de mentiroso y lo acusó de solo llamarla cuando necesita algo.

La influencer fue invitada al programa que conduce Ethel Pozo como parte de la dinámica para elegir a la nueva conductora que reemplazaría a Valeria Piazza tras su salida hace unos días.

En ese sentido, Samahara tuvo que opinar sobre su padre con motivo de un juego que estaban realizando en EN VIVO, pero lo más sorprendente es que lo hizo usando un emoji de pinocho y rápidamente justificó su respuesta.

"Solo me llama cuando está en vivo o quiere algo, no me pregunta por su nieta", explicó Samahara, dejando en shock a todos los conductores del magazine.

En seguida, también le hizo una advertencia a todas las mujeres que quisieran salir con su progenitor y dijo que no caigan en sus mentiras.

"A las mujeres, a mi papá no le crean, él es lo peor, no es sincero. Es la verdad, él es el hombre más mentiroso que he conocido, mujeres no le crean, no le crean. Ese hombre de verdad es el rey de las mentiras", agregó.