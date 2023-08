"La casa de Magaly": Se anuncia fecha de estreno del nuevo reality de convivencia

Después de varios meses de anunciarlo mediante su programa "Magaly TV, la firme" y otros medios de comunicación, la conductora de espectáculos Magaly Medina, reveló la fecha en la que se estrenará el nuevo reality de convivencia "La casa de Magaly", el cual vuelve a las pantalla después de una década.

Desde hace algunas semanas, la popular 'urraca' ya había confirmado que venía trabajando en un nuevo formato de su reality show y después de eso, fue soltando algunas pistas sobre los personajes, la dinámica y otros detalles.

En ese sentido, hace poco se reveló que los integrantes de la nueva producción de ATV serán Shirley Cherres, Alfredo Benavides, Gabriela Serpa, La Uchulú, Fiorella Retiz, entre otros, y hasta se rumoreó que podría estar Samahara Lobatón, sin embargo, esto no está confirmado.

Durante la última emisión de "Magaly Tv, la firme", la conductora hizo algunos comentarios sobre las confesiones que ha hecho Fiorella Retiz, quien promete ser una de las participantes más llamativas, ya que desde su sonado ampay con Aldo "Chino" Miyashiro, no había hablado sobre el tema de forma pública.

En ese sentido, Magaly expresó que posiblemente Fiorella por fin se había sentido cómoda en un lugar y por ello decidió abrir su corazón y hablar sobre lo que pasó con con el conductor de "La banda del chino", para luego revelar de forma escueta la fecha en que se empieza a transmitir el reality.

La exbailarina habló con un conocido medio y reveló que la producción de Magaly la contactó para formar parte del reality donde estarán figuras como La Uchulú y Alfredo Benavides, pero la rechazó con su paz mental.

"Me llamaron del programa, pero no se concretó nada. ¿Si no acepté por un tema económico? No fue por eso, sino porque querían juntarme con alguien con quien no estaba de acuerdo. Querían hacerlo con el juez (Jackson Torres), pero yo no me voy a prestar para eso", declaró a Trome.