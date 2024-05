¡Por primera vez! Alondra García Miró y su novio MILLONARIO son captados besándose en viaje a Cusco

01/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alondra García Miró viajó a Cusco hace unos días para visitar Machu Picchu y muchas otras atracciones turísticas de la 'Ciudad Imperial'. La modelo no fue sola, sino que estuvo acompañada de su novio millonario, Francisco Alister Moreno, con quién ha sido captado besándose por primera vez en un aeropuerto.

Recordemos que la 'ojiverde' ha sido noticia desde hace varios meses por mantener una relación relación con este reconocido magnate, que le ha dado un nivel de vida extremadamente lujoso, aunque ella ya estaba acostumbrada a ello desde siempre.

'Magaly Tv, la firme' mostró imágenes exclusivas de cuando la pareja conformada por Alondra y Francisco están esperando su vuelo en el salón VIP del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Sin embargo, lo que llamó la atención es que fueron captados besándose, pero al darse cuenta que estaban siendo fotografiados se separaron al instante.

"Esta vez lograron tomarles fotos, aunque ella se diera cuenta y él también, en el aeropuerto antes de dirigirse a Cusco. Es la primera vez que la vemos chapando con su novio. Estaban en el salón VIP. Inmediatamente se separaron. Con él está en Cusco aunque en las fotos solo aparece ella porque a él no le gusta aparecer", dijo Magaly Medina al respecto.

Alondra García ha resaltado en más de una oportunidad que su novio es alguien que siempre ha mantenido en bajo perfil y no pretende ingresar al mundo de la farándula. Además, reslató que no le gusta estar expuesto en redes sociales, debido a ello no publican fotos juntos y la influencer centra sus publicaciones en las marcas con las que trabaja.

¿Quién es Francisco Alister?

Según la información difundida en el programa de la 'Urraca', el nuevo amor de Alondra sería el empresario Francisco Alister Moreno de 40 años de edad con ascendencia española y CEO de la empresa Clikalia, dedica al mercado inmobiliario en España.

El galán de la también actriz fue presidente del Banco Santander en New York, y según varios portales especializados en Startup, Francisco dirige una exitosa y lucrativa empresa lo que le permite millonarios ingresos.

De esta forma, Alondra García Miró ha dejado claro que su novio millonario no es alguien que esté interesado en formar parte de la televisión o las redes sociales, ya que tras ser captados besándose en un aeropuerto decidieron volver a pasar desapercibidos hasta llegar a su destino.