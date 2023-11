¿La niega? Guty Carrera contó su verdad sobre su pasado con Milett Figueroa

Guty Carrera vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras brindar una entrevista a un medio argentino para desmentir los rumores sobre una relación con Milett Figueroa y caso de infidelidad con su expareja, Melissa Loza.

El popular 'Potro' apareció en 'Crónica TV' para brindar declaraciones sobre la reciente relación amorosa entre Milett y el conductor argentino, Marcelo Tinelli, que ha causado gran revuelo, no solo en la prensa de dicho país sino también en Perú.

Guty decidió aclarar que entre él y la exparticipante de 'Esto es Guerra' solo existió una "bonita amistad" y que nunca fue "la amante" mientras tenía una relación con otra de las concursantes de ese reality.

Y para tratar de volver a reafirmar todo, y con gran seguridad, exclamó: "Yo no fui novio de Milett", en un intento de deslindarse de ser acusado de engañar a Melissa Loza.

Como se recuerda, en el 2014, Guty Carrera y Milett Figueroa fueron captados en 'salidas clandestinas', por lo cual, su entonces pareja, Melissa, decidió ponerle punto final a su relación con el modelo, acusándolo de serle infiel y causando gran revuelo en la vida privada de ambos.

Sin embargo, en el programa 'El Valor de la Verdad' tuvo algunas contradicciones, ya que una vez sentado en el famoso sillón rojo, Guty aceptó que sí había sido infiel. Es por ello que los medios y los usuarios se cuestionan sobre la veracidad de lo dicho por Carrera.

Marcelo Tinelli comentó que siente "cosas muy lindas" por Milett Figueroa y que prefiere vivir el presente de su actual relación sentimental, y no prestarle tanta importancia al pasado amoroso de la modelo peruana.

"Tampoco miro mucho el pasado, me pueden decir doscientas mil historias de todas las cosas que ha hecho y los flacos con los que ha salido, la verdad que me tiene sin cuidado con quién ha salido. (...) Si hicieran una biografía mía pasada, directamente clausuran la tele. Realmente no me importa lo que hizo anteriormente, al contrario, me gusta mucho disfrutar el hoy", dijo el conductor.