Leslie Shaw 'amenaza' a su novio 'El Prefe': "Si no funciona el matrimonio, me vuelvo lesbiana"

La cantante peruana, Leslie Shaw, remeció la farándula local, al advertirle a su novio 'El Prefe' que de no funcionar su futuro matrimonio, se volverá lesbiana, tras recordar que el 11 de octubre del año pasado anunció su compromiso con él.

La artista fue invitada a un conocido programa matutino para explicar cómo fueron sus relaciones pasadas y los motivos por los cuales terminó con sus parejas, señalando que los hombres son 'brutos' y aseguraba que muchos de ellos suelen fallarles a las mujeres, sea cual sea la edad que tengan.

"Mi novio me ama, pero a veces le digo, está bien que seas hombre, pero concéntrate. Los hombres no maduran nunca, por eso cuando me dicen que es muy chibolo, yo le digo los hombres de 19 años tiene el mismo cerebro que un hombre de 60 porque son brutos", explicó ante las cámaras de 'América Hoy'.

Ante la pregunta de las conductoras si es que confiaba completamente en su actual pareja, con quien lleva 13 años de diferencia, Leslie Shaw indicó que "sí" porque ya le tenía "bien advertido" sobre las acciones que tomaría en caso él cometa una infidelidad, ya sea ahora que son novios o cuando ya estén casados.

"Si no funciona mi matrimonio, yo me vuelvo lesbiana. Mi novio me ama y me respeta, confío en él ciegamente y si quiere hacer una cochinada ya le dije, si yo no me entero, normal. (...) Yo ya le dije, está muy advertido por lo que pueda pasar", expresó la cantante en un conocido programa de espectáculos matutino.