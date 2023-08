Leslie Shaw marca distancia de Mario Hart y lanza misil contra él: "Fue momento más humilde"

27/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace aproximadamente una década, Leslie Shaw y Mario Hart fueron una de las parejas más controversiales de la farándula nacional; sin embargo, la cantante de rock ahora se refiera al piloto, como su "momento más humilde", además, contó que no lo saludaría en la calle porqué cuida sus vibras.

¿Qué dijo Leslie Shaw?

La intérprete de 'Faldita' llegó al set de un programa de entrevistas, donde además de hablar sobre el piloto de autos, se refirió a la vez que tuvo un encuentro casual con Korina Rivadeneira y Alejandra Baigorria, actual y expareja de Mario Hart.

"Ahí vi a mis hermanas a Korina, a Ale y seguro había más chicas. Yo no me arrepiento de la relación con Mario, la vida me dejó un aprendizaje, creo que todas las ex parejas que he tenido me han ayudado a saber qué es lo que no quiero", confesó la rubia y además reveló que fue un incómodo momento para todas.

Cuando fue consultada sobre si Mario influyó en su decisión de incursionar en la música urbana, ella aclaró que no, porque ya tenía grabado un tema de ese género y solo esperó un poco para promocionarlo.

"No fue él quien me impulsó, grabe "Decide", pero "Tal para cual" salió primero. Fue mi momento humilde, uno tiene que ser humilde en la vida, es cuando tú haces algo bien por una persona, para ayudar o sin ningún interés, la vida te retribuye, muy buena he sido, muy humilde", agregó.

¿Qué opina de Mario Hart?

La rubia también fue consultada sobre si saludaría a Mario Hart en caso se encuentre con él en algún lugar público y respondió que, por un tema de vibras, no lo haría, además, aclaró que el piloto 'se corre' de ella cuando la ve.

"Si me cruzo con Mario Hart no lo saludo, todo terminó muy mal, yo no soy hipócrita, trato de tener bien mi vibra, con él de lejos, creo que, si me lo he cruzado, pero él se esconde", sentenció.

Leslie Shaw se casa

En una entrevista con el programa de espectáculos "América Hoy", la carismática cantante peruana compartió detalles sobre su próximo enlace matrimonial, aunque aún no tienen una fecha exacta para la ceremonia.

Lo que sí está en los planes de Leslie Shaw es celebrar su boda en Estados Unidos, específicamente en Miami, ciudad en la que residen sus seres queridos.

En cuanto al escenario, la artista tiene en mente una boda en el campo, alejada de las playas típicas, para darle un toque íntimo y cercano a la ocasión.

Es así que, Leslie Shaw piensa contraer matrimonio con su actual novio, 'El Prefe', esto después de varios tropiezos en el amor, como su relación con Mario Hart, a quien ahora considera su "momento más humilde".