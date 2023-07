Korina resta importancia a comentarios de Leslie Shaw: ''Ya saben como es ella''

Korina Rivadeneira, esposa de Mario Hart, estuvo presente durante el estreno de la película Barbie. En el mismo lugar se encontraba Leslie Shaw, expareja del piloto y actual conductor de televisión.

En entrevista con el medio local 'Trome', la venezolana solo tuvo palabras de elogio para su esposo, asegurando que ya era momento de que está en la televisión.

Asimismo, el medio le cuestionó sobre recientes comentarios de Leslie Shaw hacia su esposo, Mario Hart, quien hasta el momento no ha salido a responderle a la cantante.

"Ay no sé qué estás diciendo, ¿su ex? (Leslie) Ah, no, creo que de verdad él está en otra etapa. Ahorita, en este momento no tenemos nada contra ella y sea lo que sea que diga, no genera nada bueno ni nada malo, ella está haciendo su camino, su carrera, y si le preguntan, también habla, ya sabes como es ella", dijo la modelo.