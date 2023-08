Magaly no cree en declaraciones de Gustavo Salcedo tras ampay: "Esas miraditas me hacen mucho ruido"

Luego del polémico ampay a Gustavo Salcedo con la deportista Mariana de la Vega, Magaly Medina no pudo evitar referirse a las declaraciones que dio el esposo de Maju Mantilla, quien negó inmediatamente haber sido infiel a la exreina de belleza.

Para la conductora de 'Magaly TV, La Firme', la actitud y cercanía que mostró el deportista con la joven ampayada daría mucho que pensar, sobre todo porque según indicó, existieron miradas cómplices dentro del carro. Asimismo, aseguró no creer en Salcedo pese aque negó contundentemente haber engañado a Maju Mantilla.

Además, Medina aseguró que para ella sería medio desagradable saber que su esposo entrene con una mujer que no es su amiga o alguna conocida de la familia, pero que cada matrimonio tenía códigos y reglas.

"A mí me sentaría medio desagradable que mi marido vaya a entrenar con una mujer que no es mi amiga o mi familia, no sé, yo me estoy poniendo en mis zapatos, estoy diciendo mi opinión (...) cada pareja y cada matrimonio tiene sus códigos y reglas internas", dijo entre dudas.