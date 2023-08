Magaly Medina desmiente a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: "Nunca tomaron distancia"

29/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace algunas semanas, Maju Mantilla reveló a nivel nacional que se encontraba distanciada de su esposo Gustavo Salcedo, quien fue ampayado por el programa de Magaly Medina.

Los expone

En la última edición de 'Magaly TV, La Firme', se emitió un informe donde, a través de imágenes, se confirmría que la exreina de belleza y el padre de sus hijos continúan viviendo juntos.

Ante ello, la conductora de espectáculos no dudó en cuestionar lo dicho anteriormente por Maju Mantilla mientras se encontraba cumpliendo con sus compromisos laborales de artista.

"¿Qué distanciados? Yo creo que nunca tomaron distancia, lastima ¿no? Porque en estos casos o en la mayoría de los casos hay que tomar distancia", inició diciendo la 'Urraca'.

Asimismo, reflexionó sobre la situación y aseguró que nadie puede decirle a otra persona como actuar, recalcando que, pese a ello, por amor propio y dignidad uno debe tomar otras decisiones.

"Uno no puede decirle al resto como debe de actuar, pero creo que hay un amor propio y una dignidad que te debe de dar esos pasos rectos", aseguró la polémica conductora.

En esa misma línea, le recordó a Maju que el padre de sus hijos la puso en vergüenza tras ser ampayado ingresando a un lujoso hotel con la joven deportista Mariana de la Vega. Además, precisó que el olímpico subió contenido a sus redes sociales, ejercitándose en el gimnasio que comparte con la conductora de 'Arriba Mi Gente'.

"Para que esa persona que te puso en ridículo públicamente, que te humilló ante toda la comunidad que te rodea sienta algo de tu ofensa, de tu cólera, pero hemos descubierto que como si nada siguen viviendo juntos. Incluso, este último fin de semana él ha estado publicando fotos del gimnasio en su casa", añadió.

Gustavo Salcedo intentaría reconquistar a Maju Mantilla

Este último sábado, 26 de agosto, Maju Mantilla compartió mediante sus redes sociales, una fotografía en la que viste un atuendo completamente casual y donde muchos seguidores resaltaron su belleza.

No obstante, llamó mucho la atención que, entre las miles de reacciones, se encontrara un 'me gusta' por parte de su aún esposo Gustavo Salcedo. Cabe precisar que, esta no sería la primera vez que el deportista tiene este tipo de acciones con la exmiss Mundo.

Según el último informe de la conductora Magaly Medina, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo jamás de habrían distanciado ya que continúan viviendo juntos.