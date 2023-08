Maju Mantilla defiende a Gustavo Salcedo tras ampay: "Tiene mi respaldo absoluto"

Luego de varios días de silencio, Maju Mantilla decidió pronunciarse por primera vez acerca del 'ampay' que protagonizó su esposo Gustavo Salcedo junto a la joven deportista Mariana de la Vega.

La conductora de 'Arriba mi gente' envió un comunicado a través de sus redes sociales, agradeciendo las muestras de cariño por parte de sus seguidores en medio de todo escándalo.

Asimismo, indicó que se referirá por única vez al tema del ampay de su esposo Gustavo Salcedo, quien fue captado ingresando a un conocido hotel con Mariana de la Vega.

En esa misma línea, señaló que su esposo cuenta con todo su respaldo y que cualquier situación de pareja que pueda ocurrir más adelante, lo resolverán en absoluto privado.

Maju Mantilla se pronuncia en redes sociales.

En una sorprendente revelación que tuvo el lunes 7 de agosto, la modelo Alexandra Méndez, también conocida como 'La Chama', participó en una entrevista en vivo en el programa 'Amor y Fuego'.

Durante su aparición, 'La Chama' compartió capturas de pantalla de los mensajes privados que Gustavo Salcedo le había enviado a través de Instagram, generando un escándalo aún mayor en torno a la situación.

"Es algo que nadie merece, en realidad. Borré los mensajes porque me di cuenta de que esto se estaba convirtiendo en un gran tema. Comencé a recibir un montón de mensajes de personas preguntándome si el esposo de Maju también me había contactado. Me tomé un momento para revisar y efectivamente, era él. Daba likes y comentarios, luego borraba, repetidamente", confesó 'La Chama' durante la conversación.

La modelo dejó en claro que nunca respondió a los mensajes del esposo de Maju Mantilla; sin embargo, admitió que el deportista fue insistente al escribirle y comentar sus publicaciones.

"Realmente no he interactuado con él, pero ha mostrado interés en mis fotos. No he respondido a ninguno de sus mensajes, ni lo sigo. Mi enfoque está en mi entrenamiento y mi actividad deportiva. No lo conozco personalmente. En realidad, no entiendo por qué querría comunicarse conmigo", expresó 'La Chama'.