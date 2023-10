Mauricio Mesones canta por primera vez usando lenguaje inclusivo: "Eres muy bonite, pero mentirose"

11/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El carismático cantante peruano, Mauricio Mesones, continúa su racha de éxitos y se mantiene en la vanguardia de las tendencias. Tras su participación en la segunda temporada de 'El gran chef: famosos', donde conquistó a la audiencia, el artista sorprendió a sus fanáticos durante un reciente concierto al incorporar el lenguaje inclusivo en una de sus interpretaciones.

Mauricio Mesones canta usando lenguaje inclusivo

Durante una de sus presentaciones en vivo, Mauricio Mesones dejó a su público asombrado al interpretar su popular tema 'Bonita y mentirosa'. Sin embargo, la verdadera sorpresa radicó en la decisión del cantante de modificar la letra de la canción y emplear el lenguaje inclusivo en su lugar.

Las líneas que solían decir "Eres muy bonita, pero mentirosa. Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa" fueron reescritas por Mesones de la siguiente manera: " Eres muy bonite, pero mentirose. Siempre con mentiras, mentirose, mentirose ". Este gesto de inclusión y respeto hacia todas las identidades de género no pasó desapercibido y generó un gran impacto.

Un video que capturó este momento fue compartido en la plataforma TikTok por la usuaria Whitney, quien escribió la leyenda "Siempre inclusivo". La publicación se volvió viral rápidamente, atrayendo una variedad de reacciones entre los usuarios de la plataforma.

Usuarios reaccionan

Algunos expresaron su apoyo al uso del lenguaje inclusivo en la música de Mesones: "Amamos la inclusión", "Devoró", "Te amo, Mauricio", "Icónico, Mauricio", "¡Mauricio es lo máximo!". Sin embargo, como ocurre en muchos casos relacionados con cambios culturales, también hubo críticas y desacuerdo: "¿Qué tiene en la cabeza?", "No, hermano ¡F!", "Se me cayó".

Mauricio Mesones en EGCF

Mauricio Mesones había ganado el cariño y el apoyo de los televidentes durante su participación en 'El gran chef: famosos'. Aunque era uno de los favoritos, no logró llevarse el premio mayor, ya que fue eliminado en la semifinal de la segunda temporada.

Al respecto, Mesones expresó su gratitud y satisfacción por su participación en el programa: "Estoy muy feliz, agradecido. Uno de mis objetivos al estar aquí es poner en valor lo que yo hago, que es la música. Gracias a este programa, he podido llegar a más familias con mi arte, con la música. Más personas me escuchan, más personas disfrutan de la música tropical peruana que es lo que yo hago, y eso es lo que yo quiero", comentó.

El cantante también añadió: "Vine feliz y me voy feliz, me voy con más de lo que tenía y más de lo que esperaba. He aprendido mucho de ustedes". Su actitud positiva y su compromiso con la inclusión continúan ganándole seguidores y admiradores en su carrera musical. Mauricio Mesones demuestra que está dispuesto a evolucionar y abrazar cambios significativos en su arte para reflejar los valores contemporáneos de la sociedad.