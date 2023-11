Milett Figueroa revela detalles de su romance con Marcelo Tinelli y confiesa ser celosa: "Tengo razones"

Milett Figueroa ha causado gran revuelo, no solo en la farándula peruana, sino también internacional, tras anunciar que mantiene un romance con el conductor argentino, Marcelo Tinelli, e incluso darse un beso en vivo durante el programa 'Bailando 2023'. Por ello, no dudó en revelar detalles sobre cómo inició su amor y que es muy celosa.

A través de una entrevista realizada por el programa 'Noche al Dente', la exparticipante de 'Esto es Guerra' manifestó que nunca esperaba salir con 'Marce', pero tras conocerse poco a poco, le agarró mucha más confianza y saber que era un "buen hombre" logrando tener una "conexión muy linda".

La modelo peruana señaló que le impresionó su altura tras verlo por primera vez en la alfombra roja del programa donde participa actualmente, sin imaginar lo que pasaría semanas después.

Entre otras de las interrogantes que respondió Milett fue si era una persona muy celosa, a lo cual, respondió afirmativamente, pero aclaró "siempre y cuando le den motivos".

Además, tras la pregunta de quién es más coqueto en la relación, la actriz peruana admitió que comparten de igual manera esa cualidad con Tinelli: "Marcelo es muy coqueto, huele muy bien".

A través de una entrevista a 'El diario de Mariana', explicó que nunca se había sentido tan enamorado como lo está ahora, ya que desde la primera vez que vio a Milett sintió una gran conexión.

"Lo que me pasó con Milett no me había pasado naturalmente con otras personas. Evidentemente, tiene que ver con que cuando vos matcheás con alguien es diferente que con otras personas. Y sin desmerecer a alguien anteriormente o con quien haya tenido algo anteriormente, me pasó algo desde el primer día que la vi", expresó.