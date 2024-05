¡Se destapó! Paula Manzanal habla del padre de su segundo bebé y manda indirecta a Sheyla Rojas ¿Es su ex?

Hace unos días, Paula Manzanal remeció la farándula peruana al anunciar su segundo embarazo, sin embargo, decidió no revelar la identidad del padre del bebé que viene en camino.

No obstante, las especulaciones que se han generado desde que anunció su gestación, indican que la pareja se la influencer sería un empresario francés de 36 años.

La modelo peruana, Paula Manzanal, conversó con un reportero de 'América Hoy' y explicó la importante razón por la que ha decidido no exponer al papá de su bebé y no revelar quién es.

Ante el comentario de la periodista mandó una tremenda indirecta a Sheyla Rojas: "Ja, ja, ja protegiendo los sheyleos", respondió la influencer, recordando lo ocurrido en el pasado con la afamada 'Shey Shey'.

En una entrevista con Magaly Medina, Paula Manzanal reveló que actualmente vive en Dubái con su pareja. Aunque decidió no revelar la identidad de su compañero, mencionó que tiene 36 años y descartó que sea un jeque árabe.

"Él paga el departamento donde vivimos juntos, es francés", Magaly inquirió de inmediato: "¿Es un viejecito?", y Paula respondió con humor: "No, Magaly, tú sabes que a mí me gusta el colágeno, nunca me he metido con alguien de 86, el máximo tope que he tenido es 35″.