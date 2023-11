¡Ni Jonathan Maicelo se salva! Boxeador peruano denuncia robo en su local de San Isidro

Jonathan Maicelo atraviesa un mal momento. El boxeador denunció que un par de sujetos ingresó a su local de comida rápida ubicado en el distrito de San Isidro para cometer sus fechorías.

El deportista no lo dudó, y usó sus redes sociales para compartir las imágenes del preciso momento en el que dos sujetos se encuentran robando al interior de su establecimiento.

Asimismo, Maicelo aseguró que ya tiene identificados a los malhechores que irrumpieron en su local, por lo que irá tras su búsqueda.

Luego de compartir el video del robo, sus fanáticos inmediatamente se hicieron presentes y le enviaron distintas mensajes de apoyo al deportista.

Durante una entrevista a un conocido programa de espectáculos, Samantha Batallanos decidió acabar con los rumores sobre un posible distanciamiento con Jonathan Maicelo.

Sin embargo, lo que llamó la atención de las conductoras fue escuchar cuáles fueron las condiciones que dio al deportista para llegar al altar.

"¡No! ¡Él está más amarrado a mí! ¡Estás loco! Yo tengo que ser dueña de todos sus restaurantes. No, pues, no me va a costar tanto, papito, para en un año terminar. Él está en mi poder, no hay forma que lo suelte. Ahorita lo tengo trabajando, ahí haciendo las monedas", comentó Samantha, con una sonrisa en el rostro, dejando entrever que su relación está más viva que nunca.