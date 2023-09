¡No está de acuerdo! Janet Barboza critica a Érika Villalobos por "perdonar fácil" la traición de Miyashiro

Este último fin de semana, Aldo Miyashiro y Érika Villalobos brindaron una entrevista exclusiva para un conocido programa de entretenimiento; sin embargo, las críticas no se hicieron esperar y Janet Barboza arremetió contra la exintegrante de 'Torbellino'.

Durante la entrevista, la expareja no solo dio detalles de la nueva telenovela que protagonizan, sino del difícil episodio de infidelidad que les tocó vivir.

Como se sabe, Villalobos aceptó en vivo el perdón de su exesposo, asegurando que en su corazón no hay espacio para el odio, por lo que no tiene problemas en aceptar el arrepentimiento del también actor.

Es por ello que, en la más reciente edición de 'América Hoy', los conductores no dudaron en referirse al polémico tema, siendo Janet Barboza una de las que criticó la manera tan "fácil" en que Érika aceptó el perdón de Aldo Miyashiro.

"Si una persona te traiciona, eso no se perdona fácil y tampoco se olvida", dijo la conductora, bastante incómoda por la situación.

Asimismo, la popular 'Retoquitos' señaló que para ella el matrimonio de los actores ya no andaba bien. Y es que, según manifestó la expareja durante su entrevista, actualmente se llevan mucho mejor que cuando estaban juntos.

"A mí me ha hecho ruido, pero es verdad ¿Cómo te llevas mejor con alguien que acabas de terminar? (...) esa relación ya no estaba bien, ya estaba desgastada porque para llevarte mejor después de un rompimiento abrupto algo pasaba ahí", manifestó Barboza, visiblemente dudosa.

Al respecto, Érika confesó que la infidelidad de Aldo Miyashiro le dolió, pero supo refugiarse en su trabajo dentro del teatro, el cual la mantuvo ocupada durante todo el triste proceso de superación.

Sobre todo, recalcó que optó por 'acariciarse', es decir, dedicarse tiempo, engreírse y trabajar en su amor propio. Esto, la llevó a superar el duelo de la infidelidad y separación de una mejor manera.

"Te duele como te van a doler un montón de cosas en la vida, también hay que acariciarse. Nos hacemos cariñito, nos engreímos, me he dedicado mucho en saber que es lo que me da ganas de hacer", agregó.