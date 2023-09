"No soporto que hayas sido amante de Aldo Miyashiro": Shirley Cherres arremete contra Fiorella Retiz

Los capítulos de 'Casa de Magaly' se están volviendo cada vez más intensos. En esta ocasión, Shirley Cherres llamó "amante" a Fiorella Retiz por el ampay que protagonizó hace más de un año con Aldo Miyashiro.

En la última edición de 'La Casa de Magaly', todos los participantes realizaron una noche de dinámicas y diversión, por lo que instalaron un micrófono para jugar el famoso "no soporto" al aire libre.

Inicialmente, Andrés Hurtado y Alfredo Benavides sacaron sus 'trapitos' provocando la risa y burla de todos los presentes, ya que la actividad era para relajarse un poco y pasar un momento entre compañeros.

Sin embargo, cuando fue el turno de Shirley Cherres y Fiorella Retiz la situación se puso picante, ya que la periodista inició cuestionando las habilidades básicas en matemáticas de la exvedette.

"No soporto que no serpas la tabla de multiplicar del 3", inició Retiz.

Fiel a su estilo, la exporrista no se quedó callada y atacó de manera directa a su compañera de reality indicando que no soportaba su "plan de víctima" y que se vaya al costado de todos los varones para "que le tengan lástima".

Acto seguido, la comunicadora no se quedó en silencio y arremetió contra las operaciones que se realizó Cherres en el cuerpo. En ese momento acabó la primera ronda entre ambas.

El animador de la noche, Christian 'El Loco' Wagner, indicó que realizaría una revancha entre ambas rubias, por lo que las llamó nuevamente al centro de sus compañeros para que sigan los "no soporto".

Para este momento, la exvedette solo tenía un tema para atacar a su contrincante y era el ampay que protagonizó con el conductor de 'La Banda del Chino'. Por ello, sus respuestas ya eran muy repetitivas.

"No soporto que te creas regia cuando no lo eres [...] No soporto que seas la amante [...] No soporto que seas antisocial con las mujeres [...] No soporto que seas tan mentirosa", fueron algunas de las frases que sostuvo.