¡Rompe su silencio! Génesis Tapia revela por qué decidió regresar con Kike Márquez

Luego de confirmar su regreso con Kike Márquez, la exbailarina Génesis Tapia decidió revelar la verdadera razón por la que le dio una nueva oportunidad al padre de sus hijas.

Hace algunas semanas, Génesis Tapia anunció que su matrimonio con Kike Márquez estaba totalmente arruinado, asegurando que no habría marcha atrás y que iniciaría con los respectivos trámites de divorcio.

La noticia conmocionó a la farándula peruana debido a que la también abogada llevaba un sólido matrimonio con su esposo y además, tenían dos hijas con las que se lucían en diversos viajes y paseos familiares.

Es así que, mediante una foto familiar, Génesis dejó entrever que estaría dándole una nueva oportunidad al padre de sus hijas. Días más tarde, ella lo confirmó y aseguró que se encuentra recuperando muchas cosas junto a Kike Márquez, específicamente, en el ámbito emocional.

Asimismo, reveló que la verdadera razón por la que decidió regresar con su esposo fue porque descubrió que alguien intentó dañar su matrimonio creando un escenario falso de infidelidad.

En declaraciones para el programa 'América Hoy', la pelirroja y Kike Márquez decidieron sincerarse y abrir su corazón, luego del polémico anuncio de divorcio que acaparó las portadas de los programas de espectáculos.

"Esto que sucedió fue muy duro. Si tú te enamoras de otra mujer, dímelo, no me hagas daño, no me humilles, estos 7 años han sido el trabajo mutuo", dijo en un primer momento Génesis.