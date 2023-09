Samahara Lobatón revela cuánto sufrió por la relación de Farfán con Yahaira: "Nos rompió el corazón"

¡Una nueva polémica! En un nuevo capítulo del reality 'La Casa de Magaly', la segunda hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón sorprendió a todos al sincerarse sobre todo lo que sufrió cuando Jefferson decidió oficializar su relación con Yahaira Plasencia.

Durante un compartir con Alfredo Benavides y Vannesa López, la influencer dejó entrever que la salsera se habría involucrado en la relación que tenía su madre con el exjugador de Alianza Lima y todos en su familia sufrieron por culpa de ambos.

Samahara Lobatón recalcó que Jefferson Farfán era una persona muy importante para ella y sus hermanas, porque siempre paraban juntos y lo consideraban como "un padre". Sin embargo, cuando se enteraron de que salía con Yahaira Plasencia las afectó mucho y no dudó en decirle que "él les rompió el corazón".

"Yo me senté a hablar una vez con él porque yo siempre lo he defendido. Yo le dije 'tú me rompiste el corazón'. Ni mi papá me rompió el corazón, me lo rompiste tú", contó la influencer peruana.