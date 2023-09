Samahara Lobatón revela detalles íntimos de Bryan Torres: "Chipi no, pero tampoco grande, comercial"

En una inesperada revelación durante el reciente episodio de 'La casa de Magaly', Samahara Lobatón dejó a todos boquiabiertos al compartir detalles íntimos sobre su expareja, Bryan Torres. La joven influencer, hija de la conocida Melissa Klug, sorprendió al hablar sobre la relación con el amigo de Jefferson Farfán.

Durante la conversación con Vanessa López y Shirley Cherres en el programa, Samahara Lobatón no dudó en responder preguntas íntimas sobre Bryan Torres. Cuando le preguntaron sobre el tamaño del amigo de Jefferson Farfán, ella afirmó:

"Chipi no, pero tampoco grande (¿Bryan la tiene como mazo?) Grande, grande no me gusta, no lo disfrutas huevona. Es normal, sí normal, comercial", dijo.